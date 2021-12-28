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  4. Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü

Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü

Hindistan'da yapılan bir araştırmada hamile kadınlara bebeklerin cinsiyeti kız olunca zorla kürtaj hapları içirildiği ortaya çıktı. İstatistiklere göre, 50 yıl içinde yaklaşık 46 milyon kız bebek kürtaj hapları ile öldürüldü.

Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü - Resim: 1

Ayrıca kadınlara bebekler erkek olsun diye hamilelik sırasında zorla ilaçlar içirildiği ortaya çıktı.

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Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü - Resim: 2

Kadınlara şiddetin kültürel bir hal aldığı Hindistan'da onlar için yaşam günden güne zorlaşıyor.

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Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü - Resim: 3

Kadınlara şiddetin kültürel bir hal aldığı Hindistan'da onlar için yaşam günden güne zorlaşıyor.

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Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü - Resim: 4

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Laali isimli kadın, bebeğinin kız olduğu ortaya çıkmasından sonra, kocasının ailesinin kendisine zorla kürtaj ilacı içirdiğini, ilacın etkisi ile ayaklarında kan dolaşımının azaldığını bir süre yürüyemediğini söyledi.

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