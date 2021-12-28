Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Laali isimli kadın, bebeğinin kız olduğu ortaya çıkmasından sonra, kocasının ailesinin kendisine zorla kürtaj ilacı içirdiğini, ilacın etkisi ile ayaklarında kan dolaşımının azaldığını bir süre yürüyemediğini söyledi.