Gizli katliam: 50 yıl içinde 46 milyon kız bebek öldürüldü
Hindistan'da yapılan bir araştırmada hamile kadınlara bebeklerin cinsiyeti kız olunca zorla kürtaj hapları içirildiği ortaya çıktı. İstatistiklere göre, 50 yıl içinde yaklaşık 46 milyon kız bebek kürtaj hapları ile öldürüldü.
Ayrıca kadınlara bebekler erkek olsun diye hamilelik sırasında zorla ilaçlar içirildiği ortaya çıktı.
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Kadınlara şiddetin kültürel bir hal aldığı Hindistan'da onlar için yaşam günden güne zorlaşıyor.
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Kadınlara şiddetin kültürel bir hal aldığı Hindistan'da onlar için yaşam günden güne zorlaşıyor.
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İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Laali isimli kadın, bebeğinin kız olduğu ortaya çıkmasından sonra, kocasının ailesinin kendisine zorla kürtaj ilacı içirdiğini, ilacın etkisi ile ayaklarında kan dolaşımının azaldığını bir süre yürüyemediğini söyledi.
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