Göbeklitepe'nin ikizi Gre Fılla, Hasankeyf gibi taşınacak

‘OLDUĞU GİBİ TAŞINACAK’

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, yapılacak olan taşınmada höyüğün olduğu gibi korunacağını belirterek, “Taşınması için yaklaşık bir ay önce yazı yazdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta onay geldi. Taşınmasını yapacaklar. Sosyal medyada 'Neden taşınmıyor?' gibi yanlış bilgiler dolaşıyor. Biz Hazine’ye ait yer arıyoruz. Yapılacak olan görüşmelerin ardından höyük olduğu gibi teknik bir ekip tarafından taşınacak. Aynı orada gördüğümüz resmi, taşındığı yerde göreceğiz” diye konuştu.