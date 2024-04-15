Göç İdaresi'nde demir korkulukları söküp firar ettiler
Amasya'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkulukları söküp kaçan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmenden 24'ü yakalandı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Olay, 13 Nisan'da meydana geldi. Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y. (58) yönetimindeki bakır yüklü TIR, ihbarla polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.
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Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
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Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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