Göğüslerini dikleştirmek isteyen ünlü fenomen canından oldu

Her yıl, bir milyondan fazla ABD vatandaşı, güvenlik protokollerinin yetersiz olduğu özel kliniklerde ucuz kozmetik prosedürleri nedeniyle sağlığından oluyor. Maliyeti düşük olduğu için genellikle Meksika'yı tercih eden vatandaşlara, geçtiğimiz ocak ayında 'mantar menenjiti salgını' uyarısı yapılmıştı.