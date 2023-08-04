Göğüslerini dikleştirmek isteyen ünlü fenomen canından oldu
Sosyal medya fenomeni Crystal Villegas, göğüslerini dikleştirmek için gerçekleştirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.
Sosyal medyada her anını paylaşan ünlü fenomen Crystal Villegas, göğüs dikleştirme ameliyatı olmak istedi. Hatta hastaneden de fotoğraflar paylaşmıştı.
Crystal Villegas'ın göğüs estetiği yaptırırken düşük maliyeti nedeniyle Meksika'yı tercih ettiği, bu nedenle Matamoros'taki Riverside Kliniği'ne gittiği ortaya çıktı.
Göğüs ameliyatı ardından şiddetli baş ağrıları yaşayan genç kadın, sonrasında yüksek ateşe yakalandı. Ailesi fenomeni apar topar acil servise götürdü ve yapılan tetkiklerde menenjit olduğu ortaya çıktı. Genç kadının kocası, eşinin başka arkadaşlarının da göğüs ameliyatı nedeniyle öldüğünü söyledi.
Her yıl, bir milyondan fazla ABD vatandaşı, güvenlik protokollerinin yetersiz olduğu özel kliniklerde ucuz kozmetik prosedürleri nedeniyle sağlığından oluyor. Maliyeti düşük olduğu için genellikle Meksika'yı tercih eden vatandaşlara, geçtiğimiz ocak ayında 'mantar menenjiti salgını' uyarısı yapılmıştı.