Gök Vatan'ın kalkanı ''Hisar-O'' bir testi daha geçti
Roketsan'ın geliştirdiği orta menzilli hava savunma sistemi ''Hisar-O''nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımını yaptı.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı.
İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)
