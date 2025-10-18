Gök Vatan'ın kalkanı ''Hisar-O'' bir testi daha geçti

  1. Anasayfa
Roketsan'ın geliştirdiği orta menzilli hava savunma sistemi ''Hisar-O''nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımını yaptı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı. 

İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

