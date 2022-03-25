  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi

Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Ukrayna'nın doğusundaki Donets Nehri üzerinde yer İzyum’daki yıkım ve Rusya'nın attığı bombaların açtığı krater uydudan görüntülendi.

Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 30. gününde devam ederken İzyum’daki yıkım uydudan görüntülendi. 

1 / 6
Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi - Resim: 2

zyum, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv Oblastında, Donets Nehri üzerinde yer alıyor.

2 / 6
Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi - Resim: 3

Ruslar, ayrılıkçıların elindeki Donetsk'ten kuzeye doğru ilerlerken çapraz ateş altında kalan şehrin altyapısı tamamen çöktü.

3 / 6
Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi - Resim: 4

Şehir merkezinde 12 metrelik devasa bir krater oluştu.

4 / 6