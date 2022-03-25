Göktaşı değil, Rus bombası! Ukrayna'daki dev krater böyle görüntülendi
Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Ukrayna'nın doğusundaki Donets Nehri üzerinde yer İzyum’daki yıkım ve Rusya'nın attığı bombaların açtığı krater uydudan görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna saldırıları 30. gününde devam ederken İzyum’daki yıkım uydudan görüntülendi.
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zyum, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv Oblastında, Donets Nehri üzerinde yer alıyor.
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Ruslar, ayrılıkçıların elindeki Donetsk'ten kuzeye doğru ilerlerken çapraz ateş altında kalan şehrin altyapısı tamamen çöktü.
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Şehir merkezinde 12 metrelik devasa bir krater oluştu.
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