Gökten altın ve gümüş yağdı !
Rusya'da kargo uçağının kapağı kırılması sonucu altın ve gümüşler yere düştü.
Rusya Yakutsk'ta havalanan kargo uçağının kapağı kırılınca, eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Saçılan altın ve gümüşler yoğun güvenlik önlemi altında toplandı.
Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan bir uçağın kargo kapağı kırıldı. 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.
Antonov 12 tipi uçakta kargo kapağının kırılması nedeniyle, birkaç tonluk yük kalkışın hemen ardından kargo bölümünden piste saçıldı.