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  3. 15 Mart 2018 16:28

Gökten altın ve gümüş yağdı !

Rusya'da kargo uçağının kapağı kırılması sonucu altın ve gümüşler yere düştü.

Gökten altın ve gümüş yağdı !

Rusya Yakutsk'ta havalanan kargo uçağının kapağı kırılınca, eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Saçılan altın ve gümüşler yoğun güvenlik önlemi altında toplandı.

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Gökten altın ve gümüş yağdı !

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan bir uçağın kargo kapağı kırıldı. 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.

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Gökten altın ve gümüş yağdı !

Antonov 12 tipi uçakta kargo kapağının kırılması nedeniyle, birkaç tonluk yük kalkışın hemen ardından kargo bölümünden piste saçıldı.

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Gökten altın ve gümüş yağdı !

Her biri 20 kiloluk 200 kadar altın ve gümüş külçesi havadan piste yağmur gibi yağdı.

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