Gökyüzü kızıla büründü, göz gözü görmedi, çok sayıda kişi hastanelik oldu

Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini yeniden etkisi altına aldı. Irak basınında hastane kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ülkenin orta kısmı ile güneyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı çeken 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.