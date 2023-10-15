Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.