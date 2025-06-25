Gökyüzünde kabus: İki paraşütçü çarpıştı; biri hayatını kaybetti
ABD'nin Georgia eyaletinde düzenlenen bir atlayış sırasında, 48 yaşındaki paraşütçü Jasmine Black, başka bir paraşütçünün paraşütüyle havada çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
ABD'de paraşütçü Jasmine Black, Thomaston-Upson County Havalimanı’nda gerçekleştirdiği atlayışında paraşütü, düşük irtifada başka bir paraşütçünün paraşütüyle çarpıştı.
1 / 7
Black’in, ana paraşütünü serbest bırakıp yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olması nedeniyle yedek paraşütün tam açılmadan sert bir şekilde zemine çarptığı ve uçak park alanı üzerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
2 / 7
Korkunç olayın öncesi ve sonrası saniye saniye kameralara yansıdı...
3 / 7
4 / 7