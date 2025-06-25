Gökyüzünde kabus: İki paraşütçü çarpıştı; biri hayatını kaybetti

Black’in, ana paraşütünü serbest bırakıp yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olması nedeniyle yedek paraşütün tam açılmadan sert bir şekilde zemine çarptığı ve uçak park alanı üzerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.