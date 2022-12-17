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  4. Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı.

Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı - Resim: 1

Tayvan’ın başkenti Taipei’inin güneyindeki Hsinchu şehrinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde korku dolu anlar yaşandı.

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Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı - Resim: 2

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki kızın havada süzüldüğü anlar gündem oldu.

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Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı - Resim: 3

Olaya ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde bir grubun uçurtmayı uçurtmak için hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri görüntülerle başladı.

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Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı - Resim: 4

 Uçurtmaya takılarak rüzgarda hareket eden küçük kız gökyüzünde döndü. Aşağıda izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları anlarda uçurtma ağırlığa dayanamadığı için yere inmeye başladı. 

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