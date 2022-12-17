Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı
Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı.
Tayvan’ın başkenti Taipei’inin güneyindeki Hsinchu şehrinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde korku dolu anlar yaşandı.
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Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki kızın havada süzüldüğü anlar gündem oldu.
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Olaya ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde bir grubun uçurtmayı uçurtmak için hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri görüntülerle başladı.
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Uçurtmaya takılarak rüzgarda hareket eden küçük kız gökyüzünde döndü. Aşağıda izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları anlarda uçurtma ağırlığa dayanamadığı için yere inmeye başladı.
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