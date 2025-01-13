Gökyüzünde tarihi an kamerada: Yerli ANKA III, yerli muhimmatla 12'den vurdu
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız savaş uçağımız ANKA III, yerli muhimmat TOLUN ile havalandığı test uçuşunda hedefi 12'den vurdu.
İlk uçuşunun ardından uçuş ve atış testleri devam eden Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı ANKA III bir testi daha başarıyla geçti. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ANKA 3'ten bir ilk. ANKA 3 gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA 3 gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Gerçek bir oyun değiştirici yeteneği daha ülkemize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir hava aracının dahili silah yuvasından atılan ilk mühimmat ASELSAN TOLUN oldu. Yerli ve milli hava araçlarımızın düşük görünürlük sağlayan dahili silah yuvaları artık TOLUN'lar ile dolacak. Tek sortide ANKA 3'ten 8 adete kadar TOLUN atabilme yeteneği için de sinerjiyle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.