Gökyüzünde tarihi an kamerada: Yerli ANKA III, yerli muhimmatla 12'den vurdu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA 3 gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.