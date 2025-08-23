Gökyüzündeki gururumuz Türk Yıldızları yine nefesleri kesti

Vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla da kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu, "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızları'nın yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanlar çok mutlu oldu bunu izlerken. Emeklerine sağlık" dedi.