Gökyüzünden yardım yerine ölüm yağdı: Gazze'de paraşüt faciası

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan diğer açıklamada "İtfaiye ve sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater yakınlarında bulunan bir binadaki dairede çıkan yangını söndürdü ve yangının çıktığı evde mahsur kalan çok sayıda kadın ve çocuğu kurtardı" denildi.

Açıklamada, "İlk incelemelere göre yangının, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yakıt girişini engellemesi nedeniyle ocakları çalışmayan ailenin yemek pişirmek için odun yakması sonucu çıktığı belirlendi" ifadesine yer verildi.

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