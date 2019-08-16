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  3. 16 Ağustos 2019 12:51

Gölcük, 17 Ağustos'tan sonra yeniden doğdu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçti. Depremin merkez üssü Gölcük, şimdi facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

Gölcük, 17 Ağustos'tan sonra yeniden doğdu

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

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Gölcük, 17 Ağustos'tan sonra yeniden doğdu

Depremde ilçedeki binalarda da büyük zarar oluştu. Deprem nedeniyle ilçedeki 2 bin 350 konut ağır hasar, bin 816 bina orta hasar, 2 bin 772 bina az hasar görürken, 2 bin 125 iş yeri ağır hasarlı, bin 314 iş yeri orta hasarlı, bin 95 iş yeri ise az hasarlı duruma geldi, altyapı ve üstyapı ise tamamen tahrip oldu.

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Gölcük, 17 Ağustos'tan sonra yeniden doğdu

Bu durum göç alan ilçe konumundaki Gölcük'ü göç veren bir duruma dönüştürdü. Nitekim depremden bir yıl sonra yapılan sayımda nüfus, 80 binden 55 bin 790'a düştü.

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Gölcük, 17 Ağustos'tan sonra yeniden doğdu

Depremin üzerinden geçen 20 yılda yapılan ekonomik, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla ilçenin nüfusu 163 bin 500'e ulaştı.

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