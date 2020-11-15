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  3. 15 Kasım 2020 23:10

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Bolu'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzarasının tadını çıkardı. 

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Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

İstanbul ve Ankara'nın yani sıra çevre il ve ilçelerden de gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp, piknik yaptı. 

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Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Girişlerin HES koduyla gerçekleştirildiği Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerin, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp, stres attı. 

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Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Bazı tatilciler de Gölcük'te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı. 

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