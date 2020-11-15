Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Bolu'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzarasının tadını çıkardı.
İstanbul ve Ankara'nın yani sıra çevre il ve ilçelerden de gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp, piknik yaptı.
Girişlerin HES koduyla gerçekleştirildiği Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerin, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp, stres attı.