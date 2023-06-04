Goldman Sachs Dolar/TL tahminini açıkladı

Reuters’ta yer alan habere göre, Erdoğan’ın yeni ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz" denildi.