Goldman Sachs Dolar/TL tahminini açıkladı
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Dolar/TL beklentisini güncelledi.
Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, yeni kabinenin ardından Dolar/TL kuru tahminini güncelledi. Banka uzmanlarına göre, Mehmet Şimşek’in kabineye atanması yeni seçilen hükümetin daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyalini verdi.
Reuters’ta yer alan habere göre, Erdoğan’ın yeni ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz" denildi.
YENİ DOLAR/TL TAHMİNİ
Banka, Dolar/TL tahminini de yeni dönem ışığında revize etti. Dolar/TL tahmini 12 ay sonrası için 22 liradan 28 liraya yükseldi.
DOLAR TARİHİ ZİRVEDE
Türk lirası son on yılda yüzde 90’ın üzerinde değer kaybederken 28 Mayıs seçimlerinin ardından Dolar/TL 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.