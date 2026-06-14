Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı

Olay yerinde yapılan ilk acil müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, iki arkadaşın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin gölette bulunduğu ve bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldukları görülüyor.