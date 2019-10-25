Göller Ekspresi yeniden raylarda
Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, Isparta ile İzmir arasında yeniden sefere başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatman koltuğuna oturduğu treni yaklaşık 2 kilometre sürdükten sonra Isparta Garı'nda vatandaşları asker selamıyla selamladı.
Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, Isparta ile İzmir arasında yeniden sefere başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatman koltuğuna oturduğu treni yaklaşık 2 kilometre sürdükten sonra Isparta Garı'nda vatandaşları asker selamıyla selamladı.
Göller Ekspresi'nin yenilenen hattında ilk seferi dolayısıyla Isparta Garı'nda tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. Isparta- İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.
Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak. Isparta'daki hatta tren seferleri 10 yıl önce durdurulmuştu.
İlk sefer için düzenlenen tören alanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan trenle geldi. Yaklaşık 2 kilometre vatman koltuğunda oturan Bakan Turhan, Isparta Garı'nda vatandaşları trenin içinden asker selamıyla selamladı. Tren Isparta'da gül suyu ve güllerle karşılandı. Göller Ekspresi'ni görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.