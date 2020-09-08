Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği sözler mahkemeye taşınmıştı. Gonca Sağlam'dan yeni gönderme geldi.
Ebru Şallı, nisan ayında oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşadı. Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Ebru Şallı daha sonra eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edildi.
Ebru Şallı'nın organize bir şekilde yapılan bu saldırıların arkasında Gonca Sağlam olduğunu iddia ederek hakaret içeren tüm takipçilerini savcılığa şikayet etti.