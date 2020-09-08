  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 17:36

Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği sözler mahkemeye taşınmıştı. Gonca Sağlam'dan yeni gönderme geldi.

Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme

Ebru Şallı, nisan ayında oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşadı. Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

1/ 10
Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme

Ebru Şallı daha sonra eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edildi.

2/ 10
Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme

Ebru Şallı'nın organize bir şekilde yapılan bu saldırıların arkasında Gonca Sağlam olduğunu iddia ederek hakaret içeren tüm takipçilerini savcılığa şikayet etti.

3/ 10
Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı'ya ağır gönderme

Gonca Sağlam boşanma sırasında kendisine yöneltilen, "Yuvanız Ebru Şallı yüzünden mi yıkıldı?" şeklindeki soruya, "Yuva mı vardı ki?" yanıtını vermişti.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM