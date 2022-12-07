Google'da en çok aratılan rüyalar açıklandı
Google verileri, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok görülen rüyaları ortaya koydu. Arama motorunda en çok aratılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğu görüldü.
Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ve içerikler yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı.
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Araştırmacılar hangi ülkede en çok hangi rüyanın sorgulandığını tespit etti.
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Bulgular, dünya genelinde en çok araştırılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğunu gösterdi.
Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı.
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Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.
Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı.
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