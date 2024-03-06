Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar!
Google, tarafından bir düzenlenen yarışmada sorulacak soruya doğru cevap verilmenin değeri 5 milyon dolar olarak açıklandı.
Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yarayabileceğini anlamak için büyük ödüllü bir yarışma başlattı. Google’ın küresel yarışması, kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarını bulmayı amaçlıyor ve finalistler arasında 5 milyon dolar ödül dağıtılacak.
Google’dan, kuantum bilgisayarların ne işe yaradığını anlayana 5 milyon dolar ödül
Google, Cenevre Bilim ve Diplomasi Antisipatörü (GESDA) ile birlikte bu yarışmayı, “XPRIZE Quantum Applications” adı altında başlattı. Yirmi finalist 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak ve finallere ilerleyecek.
Finalistler, kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacaklar. Büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak.
Google, milyonlarca dolar yatırım yaptığı kuantum bilgisayarlarında, 866 milyon dolarlık bir endüstriye yol açmış olmasına rağmen, bu teknolojiyle neler yapılabileceği henüz net değil.