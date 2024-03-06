Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar!

Finalistler, kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacaklar. Büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak.