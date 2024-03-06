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  4. Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar!

Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar!

Google, tarafından bir düzenlenen yarışmada sorulacak soruya doğru cevap verilmenin değeri 5 milyon dolar olarak açıklandı.

Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar! - Resim: 1

Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yarayabileceğini anlamak için büyük ödüllü bir yarışma başlattı. Google’ın küresel yarışması, kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarını bulmayı amaçlıyor ve finalistler arasında 5 milyon dolar ödül dağıtılacak.

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Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar! - Resim: 2

Google’dan, kuantum bilgisayarların ne işe yaradığını anlayana 5 milyon dolar ödül

Google, Cenevre Bilim ve Diplomasi Antisipatörü (GESDA) ile birlikte bu yarışmayı, “XPRIZE Quantum Applications” adı altında başlattı. Yirmi finalist 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak ve finallere ilerleyecek.

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Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar! - Resim: 3

Finalistler, kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacaklar. Büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak.

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Google'den yarışma... Bu soruyu çözene 5 milyon dolar! - Resim: 4

Google, milyonlarca dolar yatırım yaptığı kuantum bilgisayarlarında, 866 milyon dolarlık bir endüstriye yol açmış olmasına rağmen, bu teknolojiyle neler yapılabileceği henüz net değil.

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