Gördüğü bir rüyadan sonra başladığı ibadet onu bu hale getirdi
Yeni Delhi'li Mahant Amar Bharti Ji adlı adam, Shiva (Hinduizm'de yıkım ve yeniden doğuş tanrısı) için 1973'den beri kolunu yukarıda tutuyor.
Bu ilginç adam gördüğü bir rüyadan etkilenip bir anda kendini tanrı Shiva'ya adıyor.
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Amar Brahti Ji, elini havaya kaldırmasından üç yıl önce; ailesini, arkadaşlarını ve mesleğini kendini dine adamak için terk etmiş.
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O gün bugündür sağ kolunu hiç ama hiç indirmiyor. Uykusunda bile. 44 senedir çektiği tüm acıya ve kolundaki deformasyona rağmen kolu hala havada.
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Amar Brahti Ji, bunu yaparken iç huzuru bulduğunu söylüyor. Halk ise onu kutsal görüyor.
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