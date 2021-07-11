Gören burayı 5 yıldızlı bir tatil köyü sanıyor ama...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pilot Sanayi İlkokulu bahçesinde çocukların havuz keyfine eşlik etti. Yüzme yarışı yaptırıp, kazananları tişörtle ödüllendiren Aktaş, çocuklarla ve aileleriyle de sohbet etti. Pandemi sürecinde birçok etkinliği dijital ortama taşımak zorunda kaldıklarını belirten Aktaş, normalleşmeyle, pandemi tedbirlerini de göz önünde bulundurup, açık hava etkinliklerini başlattıklarını söyledi. Şehrin farklı noktalarında yüzme havuzları olduğunu ancak daha geniş kitlelere ulaşmak için ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesine başladıklarını anlatan Aktaş, “Buradaki coşku ve heyecan gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımız çok mutlu. Farklı yaş kategorilerine göre uzman eğitmenlerimiz tarafından yüzme eğitimleri de veriliyor. Normalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız daha fazla sporla buluşsun istiyoruz” dedi.