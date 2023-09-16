Gören dönüp bir daha baktı: İşte karşınızda Togg böreği

"ÇEKİLİŞTEN TOGG ÇIKTI, BEN DE BÖREKTEN TOGG YAPTIM"

Börekten yaptığı Togg’u gören ziyaretçilerin gözlerini alamadığını belirten Börek Ustası Hasan Acar, “2. Bursa Gastronomi Festivali beklentimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Dünyanın en büyük böreğini de yaptık, uzaya börek de gönderdik. Togg milli aracımız, bana da Togg çıktı. Bunun üzerine börekten Togg yaptım. Börekçi, olduğum için börekten yaptım, pastacı olsam pastadan yapardım. Herkesin dikkatini çekiyor” dedi.