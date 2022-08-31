Görenler gözlerine inanamadı! En yakın dostu bir timsah: Kimlik kartı bile çıkartmış...
Birçok insan için en korkutucu hayvanlar listesinin ilk sıralarında gelen timsah, başka birinin en yakın dostu olabiliyor. İşte timsahlarla hayatını geçiren adamın garip hikayesi...
Joseph Henney ve WallyGator "ayrılmaz ikili" sözünün hakkını veren ki çok iyi dost. Marketten parka her yere beraber gidiyorlar. Birbirlerini kucaklamaktan ve beraber öğle uykusuna yatmaktan çok keyif alıyorlar. WallyGator'ın bir Timsah olması dışında şaşırılacak bir durum bulunmamakta.
İkili günlerini çoğu zaman bir koltukta yayılıp televizyon izleyerek geçiriyor. Bazen Henney, WallyGator'ı pazara götürüyor. Henney'nin timsah arkadaşı fazlasıyla dost canlısı olduğundan pazarda karşılaştığı diğer insanlar da ilgi bekliyor.
Henney, geçtiğimiz günlerde Washington Post'a yaptığı açıklamada, arkadaşının kesinlikle sıradan bir timsah olmadığını belirtiyor ve ekliyor "Yaşadığımız yerdeki birçok kişinin 7 yaşında ve 167 santimetre boyundaki bu yakışıklıyı tanıyor".
Wally'nin çok özel bir timsah olduğunu her fırsatta dile getiren Henney, timsah sahiplenmek isteyenlere bir uyarısı var; "Herkese tavsiye edebileceğim bir şey değil. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız ısırılacağınız kesin"
İkilinin tanışma hikayesi
Henney, WallyGator'la olan sıra dışı dostluğunun 2015 yılında başladı. Florida'da yaşayan bir arkadaşı Henney'i arayıp "Orlando'da bir gölette birkaç tane timsah buldum, sen almak ister misin?" diye sordu. O dönem marangozlukla uğraşan Henney'nin bu konuda bir eğitimi yoktu. Ama geçmişte de birçok sürüngenin bakımını üstlenmiş olduğundan kısmen bir tecrübesi vardı. 30 yıl boyunca birçok istenmeyen timsahın, yılanın ve iguananın vahşi yaşam parklarında yeni bir hayata kavuşmasına aracılık etmişti.
Henney, Florida'daki arkadaşına üç yavru timsahın bakımını üstlenebileceğini söyledi. Timsahlardan ikisini kısa süre sonra New York ve New Jersey'deki sürüngen barınaklarına yollayan Henney, o sırada 14 aylık olan WallyGator'dan ayrılmak istemedi. "Aramızda bir bağ kurulmuştu ve onu sahiplenmekte kararlı olduğunu dile getiren Henney şöyle devam etti: "Ev hayvanı olarak timsah sahiplenen birçok kişinin yaşadığı en önemli sorun, bu birlikteliğin çok uzun süreceğini bilmiyor olmak. Timsahlar bu şekilde 80 yıl hatta daha bile fazla yaşayabiliyor."