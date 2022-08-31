Görenler gözlerine inanamadı! En yakın dostu bir timsah: Kimlik kartı bile çıkartmış...

Henney, geçtiğimiz günlerde Washington Post'a yaptığı açıklamada, arkadaşının kesinlikle sıradan bir timsah olmadığını belirtiyor ve ekliyor "Yaşadığımız yerdeki birçok kişinin 7 yaşında ve 167 santimetre boyundaki bu yakışıklıyı tanıyor".

Wally'nin çok özel bir timsah olduğunu her fırsatta dile getiren Henney, timsah sahiplenmek isteyenlere bir uyarısı var; "Herkese tavsiye edebileceğim bir şey değil. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız ısırılacağınız kesin"

İkilinin tanışma hikayesi

Henney, WallyGator'la olan sıra dışı dostluğunun 2015 yılında başladı. Florida'da yaşayan bir arkadaşı Henney'i arayıp "Orlando'da bir gölette birkaç tane timsah buldum, sen almak ister misin?" diye sordu. O dönem marangozlukla uğraşan Henney'nin bu konuda bir eğitimi yoktu. Ama geçmişte de birçok sürüngenin bakımını üstlenmiş olduğundan kısmen bir tecrübesi vardı. 30 yıl boyunca birçok istenmeyen timsahın, yılanın ve iguananın vahşi yaşam parklarında yeni bir hayata kavuşmasına aracılık etmişti.