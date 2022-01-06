Görenler şoke oldu! Piton ile timsahın kapışması böyle bitti

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ulusal park yetkilileri, yılanın timsahın ölü olduğunu düşünüp yuttuğunu, fakat canlı olan timsah yılandan kurtulmaya çalışınca yılanı orta kısmından ikiye ayrılmasına sebep olduğunu söyledi.