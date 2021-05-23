Görenler TV ünitesi sanıyor... Depreme karşı böyle önlem aldı
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Tozan, bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışını ise TV ünitesi yaptı, böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi.
Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor.
Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.
Tozan, bilgisayar ortamında yapılan hesaplara göre 66 ton ağırlığa kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabin hakkında şu bilgileri verdi:
"Boy ve eni 1.80, derinliği ise 82 santimetre olan kabinin iskeleti NPI demirinden yapılırken üzeri de süngerlerle çevrili MDF plakalarla kaplandı. 4 kişinin sığabileceği kabinin içinde, şehir elektrik şebekesinden bağımsız 3 gün enerji sağlayabilecek akü mevcut, telefon şarjı için USB soket girişleri mevcut. Yaşam desteği amacıyla deprem çantası, ilkyardım malzemeleri, battaniye, su ve atıştırmalıklar gibi araç ve malzemeler konuldu. Kabinde, olası depremde yaşanabilecek devrilmelere karşı, içeridekilerin savrulmasını önleme amaçlı emniyet kemerleri var. Kabinin iç bölümü, çarpmalardan koruma amaçlı süngerle kaplı. Göçük altında kalma durumunda ise arama-kurtarma ekiplerini uyarı amaçlı ses sistemi konuldu."