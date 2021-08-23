Görenleri şaşkına çeviren olay! 2 bin yıllık lahit bakın nereden çıktı

Köylüler ise 150 yıldır buradan su aktığını, bölgeye ise 'Aşa Dere' ismini verdiklerini ifade ettiler. Bölgeye izci olarak giden Berkman Atasever, "Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim" dedi.