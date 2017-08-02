Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre; 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 8 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı. 61 albay amiral ve generalliğe yükseltildi. 168 albayın da görev süresi 2 yıl uzatıldı. /Milliyet