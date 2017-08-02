Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi
Yüksek Askeri Şıra toplantısında alınan kararlara göre terfi ettirilen ve görev süresi uzatılan komutanların tam listesi açıklandı.
Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre; 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 8 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı. 61 albay amiral ve generalliğe yükseltildi. 168 albayın da görev süresi 2 yıl uzatıldı. /Milliyet
Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen General, Amiral ve Albayların tam listesi de açıklandı.
Görev süresi uzatılan, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve hizmet süresi 2 yıl uzatılan General/Amiral ve Albayların tam listesi açıklandı.