Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı!
Dubai'de yapılan bir iç çamaşırı tanıtımı sosyal medyada olay oldu. Türk işçiliği ile üretildiği belirtilen 750 gr altın iç çamaşırı görenlere "bu ne görgüsüzlük" dedirtti.
Adına fenomen denenlerin her gün yeni bir görgüsüzlüğüyle çalkalanan sosyal medya bugün Dubai'den gelen ancak altında Türk işçiliği imzası olduğu öğrenilen 750 gr altından üretilmiş bu iç çamaşırı tanıtımıyla çalkalanıyor.
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Türkiye asgari ücret zammıyla, geçim sıkıntısıyla, enflasyonla, açlık ve yoksulluk sınırıyla yatıp kalkarken yayınlanan bu görüntüler büyük tepki çekti.
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Dubai'de altından yapılan iç çamaşırının tanıtıldığı görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca viral olmayı başardı.
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750 gram altın kullanılarak Türk işçiliğiyle tasarlanan iç çamaşırı satışa çıkartılırken değeri net olarak açıklanmadı.
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