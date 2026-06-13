Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü!

"Her Gün Kilit Değiştiriyor, Can Güvenliğim Yok"

Yaşadığı mağduriyeti ve çaresizliği dile getiren görme engelli A.A., yetkililere acil yardım çağrısında bulundu. Evin babasına ait olduğunu belirten mağdur adam, "Beni dövüyor. Uzaklaştırması olmasına rağmen her gün çilingirle girip kapının kilidini değiştiriyor. Gözle kaş arasında biz eve gelinceye kadar o ne ara çilingir bulup eve girmiş bilemedik. Tutuklanması talebiyle sevk edildi ama salıverildi. Kadın uzaklaştırması olmasına rağmen kendi evime giremiyorum ve beni içeri almıyor" diyerek isyan etti.