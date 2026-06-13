Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü!
Aydın'ın Efeler ilçesinde görme engelli A.A., kendisine bakma vaadiyle evine yerleşen Z.Y. tarafından darbedildi. Mahkemenin verdiği 1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen kadın, adamdan önce eve giderek çilingirle kilidi değiştirdi ve engelli ev sahibini dışarıda bıraktı. Bir haftada 4 kez yaşanan bu akılalmaz olay sonrası polis duruma müdahale etti.
Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen akılalmaz olay, vicdanları sızlattı. Edinilen bilgilere göre; çocukluk çağında geçirdiği hastalık nedeniyle her iki gözü de görmeyen ve seyyar eşya satarak geçimini sağlayan A.A., kendisine "kişisel hizmetlerinde yardımcı olma" vaadiyle yaklaşan Z.Y. isimli kadından gördüğü şiddet ve eziyet nedeniyle yargıya başvurdu.
Bakıcı Vaadiyle Geldi, Darp ve Tehdide Başladı
Yaklaşık 3 ay önce tanıştığı Z.Y.'nin yardım teklifini kabul ederek evini ona açan A.A., bir süre sonra kabusu yaşamaya başladı. İkili arasında çıkan anlaşmazlıkların ardından kadın, görme engelli adama şiddet uygulamaya ve ölüm tehditleri savurmaya başladı. Şiddetin dozunun artması üzerine A.A., Engelliler Derneği Başkanı Fatih Özbaş'ın da desteğiyle emniyete giderek şikayetçi oldu. Aydın 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, Z.Y. hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı verildi.
Uzaklaştırma Kararını "Çilingir" ile Deldi
Olayın asıl trajikomik kısmı ise mahkeme kararından hemen sonra başladı. Görme engelli olduğu için adliyeden evine yavaş adımlarla dönebilen A.A., kapıya geldiğinde anahtarının kilidi açmadığını fark etti. Mahkemece serbest bırakılan Z.Y.'nin, adamdan önce eve ulaşıp çilingir yardımıyla kapı kilidini değiştirdiği ve asıl ev sahibini dışarıda bıraktığı anlaşıldı. Bu akılalmaz durum bir hafta içinde tam 4 kez tekrarlandı.
"Her Gün Kilit Değiştiriyor, Can Güvenliğim Yok"
Yaşadığı mağduriyeti ve çaresizliği dile getiren görme engelli A.A., yetkililere acil yardım çağrısında bulundu. Evin babasına ait olduğunu belirten mağdur adam, "Beni dövüyor. Uzaklaştırması olmasına rağmen her gün çilingirle girip kapının kilidini değiştiriyor. Gözle kaş arasında biz eve gelinceye kadar o ne ara çilingir bulup eve girmiş bilemedik. Tutuklanması talebiyle sevk edildi ama salıverildi. Kadın uzaklaştırması olmasına rağmen kendi evime giremiyorum ve beni içeri almıyor" diyerek isyan etti.