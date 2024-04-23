Görüntüler Antarktika'dan değil Türkiye'den
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle kış aylarında tamamen donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.
Kaynak: AA
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm mekanları arasında her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.
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Havaların sıcak olduğu yaz aylarında şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin sıklıkla gittiği Balık Gölü, bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılın yarısı buzla kaplı kalıyor.
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Dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan 2241 rakımlı Balık Gölü, bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla çözülmeye başladı.
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Adaları, kuş, balık türleri ve el değmemiş doğasıyla dikkati çeken gölde buzların yarısı erirken kalan kısımda da çözülme devam ediyor.
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