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  3. 23 Aralık 2020 22:02

Görüntüler çok konuşulmuştu! İranlı fenomen geri gönderme merkezinde

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani, Tuzla'daki geri gönderme merkezine getirildi.

Görüntüler çok konuşulmuştu! İranlı fenomen geri gönderme merkezinde

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Görüntüler çok konuşulmuştu! İranlı fenomen geri gönderme merkezinde

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti.

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Görüntüler çok konuşulmuştu! İranlı fenomen geri gönderme merkezinde

Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

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Görüntüler çok konuşulmuştu! İranlı fenomen geri gönderme merkezinde

Öte yandan, fenomen Mılad Hatamabadi Farahani'nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu'nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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