Görüntüler İstanbul'dan! Deprem bölgesi için yüzlerce metrelik yardım zinciri oıluşturuldu

1 SAAT BOYUNCA KOLİLER TIR’IN İÇİNE TAŞINDI

Gönüllü Dafne Beri de, "650 kişilik bir gönüllü WhatsApp grubumuz mevcut. TIR okula giremedi. Acil destek çağrısı yaptık. Bütün gençler geldi ve burada TIR’a yardımları kolayca yükleyebilmek için bir zincir oluşturduk. Bunu gören Teşvikiye halkı da bize katkı sağladı. 1 saat boyunca karın altında herkes kolileri TIR’ın içine koydu. Hiç kimse birbirinin ne iş yaptığını bilmiyor, soyadını bilmiyor. Sadece isimlerimizle varız. Sarılıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Herkes inisiyatif alıyor. Müthiş bir halk hareketi ve herkesi bize destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.