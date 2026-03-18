Görüntüler İstanbul'dan! Yola çıkıp dörtnala koşan atlar ortalığı birbirine kattı
İstanbul Beykoz'da başıboş dolaşan 6 at, trafiği birbirine kattı. Atların trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Riva istikametinde meydana geldi. Nereden geldikleri henüz belirlenemeyen sahipsiz 6 at, bir anda ana yola çıkarak araçların arasında koşmaya başladı. Karşılarında dörtnala koşan atları gören sürücüler, zor anlar yaşadı.
Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, atların Riva girişinde durduğu görüldü. Bir süre bölgede bekleyen atlar, daha sonra ters istikamete yönelerek gözden kayboldu.
Yaşanan tehlikeli ve bir o kadar da ilginç anlar, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atların araçların hemen yanında hızla koştuğu görülüyor.
