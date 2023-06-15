Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü

Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, nadir görülen bir tablo oluşturdu.