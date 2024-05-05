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Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi

Tokat'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA
Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi - Resim: 1
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Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi - Resim: 2

Mayıs ayı gelmesine rağmen bazı illerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Tokat'ın yüksek kesimlerinde yağan yağmurun yerini kara bırakmasına neden oldu. 

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Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi - Resim: 3

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünde bir vatandaş, kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi.

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Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi - Resim: 4

Kar yağışıyla Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü. Görüntülerde, koyunların da üstünün karla kaplandığı görüldü.

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