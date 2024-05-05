Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi
Tokat'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: İHA
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Mayıs ayı gelmesine rağmen bazı illerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Tokat'ın yüksek kesimlerinde yağan yağmurun yerini kara bırakmasına neden oldu.
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünde bir vatandaş, kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi.
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Kar yağışıyla Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü. Görüntülerde, koyunların da üstünün karla kaplandığı görüldü.
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