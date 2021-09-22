Görünüşü hiç öyle değil ama... 6 kişiyi aynı yöntemle öldüren seri katil babaanne!

1932 yılında dünyaya gelen Velma Barfield, sürekli istismara uğradığı ailesinden kaçmak için 17 gibi genç sayılabilecek bir yaşta Thomas Burke ile evlenir. Barfield'ın bu evlilikten iki çocuğu olur. Ayrıca Velma, düzenli olarak kiliseye giden, çevresinde iyi bilinen, yaşını almış bir kadın olarak bilinir.