Görünüşü hiç öyle değil ama... 6 kişiyi aynı yöntemle öldüren seri katil babaanne!
Margie Velma Barfield isimli yaşlı kadın size her ne kadar tatlı bir teyze gibi görünse de bir seri katil.
1932 yılında dünyaya gelen Velma Barfield, sürekli istismara uğradığı ailesinden kaçmak için 17 gibi genç sayılabilecek bir yaşta Thomas Burke ile evlenir. Barfield'ın bu evlilikten iki çocuğu olur. Ayrıca Velma, düzenli olarak kiliseye giden, çevresinde iyi bilinen, yaşını almış bir kadın olarak bilinir.
Her şey yolunda gibi görünürken, geçirdiği bir rahatsızlığın ardından Velma'nın rahmi alınır. Hastalık sonrası Velma ağrı kesici, kocası Thomas ise alkol bağımlısı olur ve evlilikleri ciddi derecede hasar görür. Velma, şiddetli bir kavganın ertesinde iki çocuğunu birden alıp evden gider. Aynı günün sabahı esrarengiz bir şekilde ev alevler içinde kalır ve koca Thomas yanarak can verir.
Velma, bu trajik olaydan çok etkilenmez ve hayatına devam eder. Kendisi gibi dul ve çocuklu olan Jennings Barfield isimli adamla ikinci evliliğini yapar.
Ağrı kesici bağımlılığı halen devam eden Velma, bu yüzden kocasıyla sık sık tartışmalar yaşamaya başlar. İki taraf da boşanmaya hazırlanırken Jennings Barfield birden hastalanır ve bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder.