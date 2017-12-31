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  3. 31 Aralık 2017 09:03

Göstericiler valilik binasını ele geçirdi !

İran'da ekonomik kriz gösterilerinde protestocular valilik binasını ele geçirdi.

Göstericiler valilik binasını ele geçirdi !

İran'da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi. Göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

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Göstericiler valilik binasını ele geçirdi !

İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. İran’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı.

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Göstericiler valilik binasını ele geçirdi !

Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce kişi sokaklara çıtı. Göstericiler, "Suriye'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz" ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı. Gösterilerde ülke savaş alanına döndü.

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Göstericiler valilik binasını ele geçirdi !

GECE VALİLİK BİNASINI ELE GEÇİRDİLER

Göstericiler dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

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