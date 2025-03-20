Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı 2 ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan A.N. adlı iş insanının 40 milyon TL parayla evinde yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, 'irtikap', 'rüşvet', "nitelikli dolandırıcılık", 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ile birlikte pek çok iş insanı da 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltına alınmıştı.
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Şüpheliler arasında yer alan A.N.'nun 40 milyon lira ile evinde yakalandığı belirtildi. (DHA)
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