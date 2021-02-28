Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.



