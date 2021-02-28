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  3. 28 Şubat 2021 09:45

Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Cumhurbaşkanı Kabinesi, yeniden normalleşme adımlarını açıklayacak. İşte yeniden normalleşme ile ilgili tüm detaylar...

Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Koronavirüs ile geçen yaklaşık bir yılın ardından, Türkiye salgınla mücadelesinde 1 Mart itibarıyla yeni bir viraja girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Cumhurbaşkanı Kabinesi, hayatın her alanına damgasını vuran salgın tedbirleriyle ilgili kritik kararlara imza atacak.

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Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

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Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Normalleşme adımları kapsamında yeni bir vaka pikine meydan vermeyecek önlemlerle ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

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Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda.

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