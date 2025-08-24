  1. Anasayfa
Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı

Adana'da sinir krizi geçiren bir kadın, kızını bıçakla mahallede kovaladı. Küçük kız mahalledekilerin yardımıyla motosikletle olay yerinden uzaklaştırılırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovalamaya başladı. 

Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı - Resim: 2

Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. 

Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı - Resim: 3

Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. 

Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı - Resim: 4

Bir kişi araya girerek, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı. 

