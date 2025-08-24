Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı
Adana'da sinir krizi geçiren bir kadın, kızını bıçakla mahallede kovaladı. Küçük kız mahalledekilerin yardımıyla motosikletle olay yerinden uzaklaştırılırken, yaşananlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovalamaya başladı.
Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti.
Bir kişi araya girerek, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı.
