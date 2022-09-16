Gram altın 980 liranın altına düştü! Altın yatırımcısının gözü 21 Eylül'de
Altının ons fiyatındaki sert düşüşle birlikte gram altın son 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Gram altın 980 liranın altına düştü. Yatırımcının gözü ise Fed'in 21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Küresel enflasyon oranlarının hızla artmaya devam etmesinin önüne geçmek için merkez bankaları faiz enstrümanını kullansa da pek etkili olmuyor. Faiz artırımlarıyla birlikte Altın fiyatlarında gerileme sürüyor.
ABD Merkez Bankası Fed'in 21 Eylül 2022'de yapacağı toplantıda faiz artırımı yapması ihtimali güçlenirken, yatırımcılar likit kalmayı tercih etmeye başladı.
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler altından çıkış yapıyor. Altın fiyatları da 2 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.
ONS ALTIN 1661 DOLARA GERİLEDİ
Ons altın fiyatlarındaki hızlı düşüş devam ediyor. Ons altın güne 1664 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1654 dolar, en yüksek 1667 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1663 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.