Gram altın 980 liranın altına düştü! Altın yatırımcısının gözü 21 Eylül'de

ONS ALTIN 1661 DOLARA GERİLEDİ

Ons altın fiyatlarındaki hızlı düşüş devam ediyor. Ons altın güne 1664 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1654 dolar, en yüksek 1667 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1663 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.