Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte en kritik ayrıntı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam hayali kuran milyonlarca kişi Green Card'a başvurarak şansını deniyor. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte Green Card başvurusu hakkında tüm detaylar...
ABD'de yaşamak isteyen milyonlarca kişi, Green Card başvurularını yakından takip ediyor. Peki Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları nelerdir? İşte Green Card hakkında merak edilenler...
ABD'de çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2023 Salı günü saat 20.00'ye kadar olarak açıklandı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden http://dvprogram.state.gov Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.