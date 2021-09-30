Grip miyim, korona mı? Bu belirtilere dikkat!

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle grip vakaları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. İki hastalığın belirtileri çok benzediği için de vatandaşta “grip mi yoksa COVID-19 mu” olduğu konusunda kafa karışıklığı başladı. Peki COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir? Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen uzmanların yanıtları...

KOKU VE TAT KAYBI VARSA...

Doç. Dr. Nevin İnce: Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar. Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa COVID olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. COVID-19 aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz.