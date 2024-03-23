Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor
Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki bir vatandaş bir sabah uyuyakaldığı yatağından işe gitmek için kalkmak isterken belden aşağısını hissetmediğini fark etti ve hastaneye başvurduğunda hayatının kabusunu yaşadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi.
Antalya'da yaşayan S.Ö. (46), sabah işe gitmek için yataktan kalkmak istediğinde bacaklarını hissetmediğini fark etti. İlk etapta soğuk algınlığı sanan, belden aşağısını hissetmeyince hastaneye başvuran S.Ö.’e ‘Parapleji’ teşhisi koyuldu. Fizik tedavi için 3 aydır sıra gelmesini bekleyen S.Ö., “3 ay önce hiç aklıma gelmezdi ama şu an tekerlekli sandalye, koltuk değneği bakıyorum" dedi. Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan S.Ö., geçen 24 Aralık’ta işten çıkıp evine gitti. Dinlenmek için koltuğa uzanan S.Ö., aynı yerde uyuyakaldı. Sabah işe gitmek için uyanan S.Ö., ayağa kalkmak için davranınca yattığı yere düştü. Bacaklarının tutmadığını fark eden S.Ö., üşüttüğünü düşünerek 2 gün grip ilacı alıp istirahat etti.
2’nci günün sonunda idrarını tutamayan S.Ö., o an hayatının en büyük şokunu yaşadı. Belden aşağısının tutmadığını fark eden S.Ö., arkadaşlarının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan nörolojik kontrollerde, S.Ö.'e ‘Parapleji: Omurilik felci’ teşhisi koyuldu. Bir süre hastanede yatan S.Ö., fizik tedavi bölümünde yer olmadığı, sıra kendisine gelince çağrılacağı söylenerek taburcu edildi. Tek başına yaşadığı evinde yatağa bağımlı kalan S.Ö., ne yapacağını şaşırdı. Bir gecede hayatı değişen S.Ö., arkadaşlarının yardımıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. 3 aydır fizik tedavi sırası bekleyen S.Ö., kaslarının iyice erimemesi için oturduğu yerde bacaklarını hareket ettiriyor. Son olarak arkadaşının getirdiği tekerlekli sandalye ile evde hareket etme şansı bulan S.Ö., çok özlediği sokakları pencerenin önünden izleyebiliyor. Şu an hiçbir geliri olmayan, bu nedenle özel olarak fizik tedavi alamayan S.Ö., ayağa kalkmak için bir an önce tedavi alabilmek istiyor.
Yaşadıklarını anlamlandıramadığını söyleyen S.Ö., “24 Aralık günü işten geldim ve televizyon seyrederken uyuyakaldım. Sabah işe gitmek için uyandığımda kalkmaya çalışırken yatağa tekrar düştüm. Yürüme yetimi kaybetmiş gibi hissettim ve kalkamadım. İlk başta soğuk algınlığı olduğunu düşündüm ve 2 gün evde dinlendim. Geçmeyip idrarımın geldiğini hissetmediğimde hastaneye başvurdum. Nörolojik olarak gerekli tedaviler yapıldı ancak fizik tedavi bölümünde yer olmadığı için taburcu edildim. 3 aydır fizik tedavi için sıra bekliyorum" dedi.