Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor

2’nci günün sonunda idrarını tutamayan S.Ö., o an hayatının en büyük şokunu yaşadı. Belden aşağısının tutmadığını fark eden S.Ö., arkadaşlarının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan nörolojik kontrollerde, S.Ö.'e ‘Parapleji: Omurilik felci’ teşhisi koyuldu. Bir süre hastanede yatan S.Ö., fizik tedavi bölümünde yer olmadığı, sıra kendisine gelince çağrılacağı söylenerek taburcu edildi. Tek başına yaşadığı evinde yatağa bağımlı kalan S.Ö., ne yapacağını şaşırdı. Bir gecede hayatı değişen S.Ö., arkadaşlarının yardımıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. 3 aydır fizik tedavi sırası bekleyen S.Ö., kaslarının iyice erimemesi için oturduğu yerde bacaklarını hareket ettiriyor. Son olarak arkadaşının getirdiği tekerlekli sandalye ile evde hareket etme şansı bulan S.Ö., çok özlediği sokakları pencerenin önünden izleyebiliyor. Şu an hiçbir geliri olmayan, bu nedenle özel olarak fizik tedavi alamayan S.Ö., ayağa kalkmak için bir an önce tedavi alabilmek istiyor.