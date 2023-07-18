GSS primleri de arttı! İşye yeni GSS prim miktarı
Sigortalı bir işte çalışmayan ve eşi, anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti almayanların ödediği GSS primlerine zam geldi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında alınan primler, asgari ücret zammına bağlı olarak arttı. Bu kapsamda bu yılın ilk yarısında aylık 300,24 TL olarak uygulanan GSS primi, Temmuz ayından itibaren ise aylık 402,44 TL olarak ödenecek. Türk vatandaşlığı almış kişilerin Türkiye’de ikamet etmeyen ana, baba, eş ve çocuklarının GSS primi de aynı şekilde artırılarak 402,44 TL’ye çıktı.
YABANCI ÖĞRENCİLERİN AYLIK PRİMİ 536,58 TL
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortasının sağladığı haklardan yararlanabiliyorlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar, öğrenimleri süresince GSS haklarından yararlanamıyorlar. Yabancı öğrencilerin ödemeleri gereken GSS primi 400,32 TL’den 536,58 TL’ye yükseldi.
Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler de GSS primini kendileri ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Bu konuda mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetiliyor. Bu kapsamdaki yabancıların ödemeleri gereken aylık GSS primi 2.401,92 TL’den 3.219,48 TL’ye çıktı.
KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEK ZORUNDA?
kanun uyarınca, anne babası sigortalı olsun olmasın 18 yaşından küçük Türk vatandaşları GSS primi ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Yaş sınırı, lise ve dengi okul öğrencilerinde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 olarak uygulanıyor. Eğitim durumuna göre tabi olduğu yaşları doldurduktan sonra herhangi bir işte çalışmayan veya çalışmakta iken sonradan işsiz kalıp da eşinden dolayı sağlık hizmeti alamayanlar GSS primlerini kendileri ödüyorlar.