GSS primleri de arttı! İşye yeni GSS prim miktarı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında alınan primler, asgari ücret zammına bağlı olarak arttı. Bu kapsamda bu yılın ilk yarısında aylık 300,24 TL olarak uygulanan GSS primi, Temmuz ayından itibaren ise aylık 402,44 TL olarak ödenecek. Türk vatandaşlığı almış kişilerin Türkiye’de ikamet etmeyen ana, baba, eş ve çocuklarının GSS primi de aynı şekilde artırılarak 402,44 TL’ye çıktı.