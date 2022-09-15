Gübrenin alternatifi olacak: Dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de

"Dünyaya yayılması mutlu eder"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kömür rezervinde bu kadar kaliteli ve katma değeri yüksek olan leonarditin tarımda da kullanılabiliyor olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade ederek, "Bu ürün hem ürün kalitesini artırıyor hem de yeni ürün 2. ürünün ekilmesi ve oradan da verim alınmasıyla ilgili olanak sağlıyor. Bu ve benzeri ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının hızla ilerlemesi çiftçilerimiz açısından çok önemli. 4.8 milyar ton çok büyük bir rezerv. Bu hammaddenin işlenip organik gübreye dönmesi, tarımda kullanılması, ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, ikincil ürüne dönüştürülmesi, tarımda yaşanan sıkışmanın açılması, genişlemesi, bütün dünyaya yayılması bizi çok mutlu eder" diye konuştu.