Güher Mörel'in 2. kişisel sergisi Telaşsız Cunda'da

“Profesyonel fotoğraf makinaları ile yaptığım çekimler ister istemez sıradan naif olan her şeyi, seçilmiş ve özel olana dönüştürüyor. Kimi zaman coşkunun yerini mahcubiyet, doğallığın yerini kurgu alabiliyor. Cep telefonlarında giderek yetkinleştirilen kamera özellikleri ile an’a odaklanmak ve bozulmadan, değişmeden sabitlemek ve söyleyeceğini alçak sesle, telaş etmeden söylemek mümkün olmaya başladı. Doğrusu bunun çekiciliğine kapılmamak mümkün değildi. Henri Cartier Bresson’un ‘Fotoğrafı makina değil insan çeker’ sözünü de hatırlayarak yıllar içinde çekilen fotoğraflar bu sergi ile gün yüzüne çıkmış oldu. Telaşsız sergisi ilk kez Şubat 2020’de, Galata’da bulunan Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılmıştı. Şimdi, bu sergiden özel bir seçkiyi Ayna’ya getiriyor ve Cunda’nın sevgili evladı, çok genç yaşta yitirdiğimiz dayım Gündüz Arısoy’a adıyorum.”